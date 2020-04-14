تنشر الخليج 365 وثيقة صادرة من مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني تتضمن مخاطبة لقاضي محكمة جنح الحلة. وجاء في الوثيقة بأن المرجع لا يرضى بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع، مطالبا بالافراج عنه. وأدناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب السيستاني يدعو للافراج عن شخص نشر ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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