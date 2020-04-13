بالصور.. نجوم الكرة كما لم ترهم من قبل.. 'يخلق من الشبه 40'

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2020-04-13 | 18:19
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يحرص عشاق كرة القدم، الى تقليد نجوم العالم من خلال قصات الشعر او الملابس او الإكسسوارات التي يرتدونها.
المحرر: محمد خليل
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