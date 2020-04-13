بالصور.. نجوم الكرة كما لم ترهم من قبل.. 'يخلق من الشبه 40'

رياضة 2020-04-13 | 18:19 1,835 مشاهدة يحرص عشاق كرة القدم، الى تقليد نجوم العالم من خلال قصات الشعر او الملابس او الإكسسوارات التي يرتدونها. لكن هناك اشخاص عاديين يشبهون بشكل كبير نجوم الكرة العالميين كما هو موضح في الصور ادناه، بالفعل "يخلق من الشبه 40". دي ماريا محمد صلاح ابراهيموفيتش كريم بنزيما Advertisements زين الدين زيدان كليان مبابي سيرجيو راموس كرستيانو رونالدو نيمار لويس سواريز ليونيل ميسي المحرر: محمد خليل

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