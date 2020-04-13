انتحار فتاة شنقاً جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار فتاة شنقاً داخل منزلها جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً انتحرت، مساء اليوم، بواسطة شنق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة حي العامل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت جثة الفتاة وفتحت تحقيقاً في الحادث".