المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش آلية تقديم منحة المواطنين المتضررين من حظر التجوال

ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الاثنين، آلية تقديم منحة المواطنين المتضررين من قرار حظر التجوال.
وأوضحج، أنه "جرى خلال الجلسة اتخاذ عدة قرارات تخص الواقع الزراعي للبلد ومنها تصدير محصول الشعير أو استخدامه للأغراض المحلية لدعم مربي الثروة الحيوانية من اجل دعم شريحة المزارعين والمربين كما، اتخذ المجلس قرارات بشأن مشروع مجمع بسماية من اجل وضع الحلول الناجحة لإكمال المشروع لاهميته في توفير وحدات سكنية للمواطنين".
واشار الى أن "المجلس "تابع آلية تقديم المنحة المالية للمواطنين الذين تضرروا جراء منع التجوال من أصحاب الدخل المحدود، كما تدارس الآليات والحلول اللازمة بشأن انخفاض أسعار النفط والقرارات الأخيرة الصادرة من منظمة أوبك واثرها على الموازنة العامة للدوله للعام ٢٠٢٠".
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