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وزير الصحة الروسي يعلن ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس ، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

يتبع..

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