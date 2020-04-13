الخارجية تعلن تسجيل 5 حالات وفاة و18 اصابة لعراقيين في الخارج

اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة و18 اصابة لعراقيين في الخارج، مؤكدة شفاء 52 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 5 حالات وفاة، 4 منها في بريطانيا، وواحدة في السويد و18 حالة إصابة، 10 منها في السويد، و 7 في بريطانيا، وواحدة في روسيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (243) حالة"، مشيرا الى أن "مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (26) حالة موزعة".

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ولفت الصحاف الى أن "حالات الشفاء في عموم العالم (52) حالة".

وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة منها العراق على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.