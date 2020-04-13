نائبة: جهات مستفيدة من استمرار الحكومة المستقيلة تسعى لافشال الكاظمي

اكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني علا الناشئ الاثنين، ان هناك جهات مستفيدة من استمرار حكومة "الغائب الطوعي" تسعى بكل جهدها الى افشال مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .
وقالت الناشي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان رئيس الوزراء المكلف يتعرض لضغوط كبيرة من اجل الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم في وزارات تشكل العصب الأساس لحكومة عبد المهدي المستقيلة والسبب المباشر في فشلها.
وأعربت الناشي عن استغرابها من استخفاف بعض القوى السياسية بارادة الشعب ورغبة المرجعية التي دعت حكومة عبد المهدي الى الاستقالة استجابة لضغط الشارع والى تشكيل حكومة ترضي تطلعات وطموحات الجماهير في تشكيل حكومة من شخصيات كفوءة نزيهة غير جدلية، وأضافت ان هذه الخطوة كفيلة بقتل حكومة الكاظمي في مهدها.
وتسائلت الناشي عن كيف يتم اعادة تكليف شخصيات يكون الاولى أحالتها الى المحاكم المختصة لضلوعها في قتل المتظاهرين وملفات فساد كبرى تسببت في تدهور الوضع العام في بغداد والمحافظات.
ودعت الناشي، الكتل السياسية الوطنية والحريصة على مصلحة البلاد والعباد الى تسهيل مهمة المكلف في تشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والتحديات العديدة التي يواجهها.
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