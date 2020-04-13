'عزلة خانقة'.. نائب: تلقيت استغاثة من طاقم بحري عراقي محتجز على ظهر سفينة عاطلة

كشف عضو مجلس النواب كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن تلقيه نداء استغاثة من طاقم بحري عراقي "محتجز على ظهر سفينة عاطلة على الضفة الأخرى من شط العرب" قرب ميناء خرمشهر في إيران، داعياً إلى إنقاذ الطاقم الذي "يعيش عزلة خانقة".
وقال الحمامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تلقى "نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من: الربان: عدنان ناصر حسن العامري ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوي، وكلاهما محتجزين على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الإيراني قرب ميناء خرمشهر (المحمرة)، وقد نفذ منهما الطعام، فاضطرا لتناول المعلبات المنتهية الصلاحية".
ودعا الحمامي "محافظ البصرة وخلية الأزمة إلى التدخل لتقديم المساعدة العاجلة وتأمين عودتهما عن طريق منفذ الشلامچة، علما انهما من البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهما الصحية جيدة، لكنهما يعيشان في عزلة خانقة، وعيونهما ترنو إلى الضفة الأخرى من شط العرب، ولا حول لهما ولا قوة".
ودعا الحمامي "محافظ البصرة وخلية الأزمة إلى التدخل لتقديم المساعدة العاجلة وتأمين عودتهما عن طريق منفذ الشلامچة، علما انهما من البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهما الصحية جيدة، لكنهما يعيشان في عزلة خانقة، وعيونهما ترنو إلى الضفة الأخرى من شط العرب، ولا حول لهما ولا قوة".
وتابع الحمامي، أنه "بالإمكان الاتصال بهما الآن عن طريق الواتساب على الرقم التالي: +964 770 240 4199".
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