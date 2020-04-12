مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً بشأن آلية اختيار المناصب والدرجات الوظيفية

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، توضيحاً بشأن آلية اختيار المناصب والدرجات الوظيفية فيها.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "إستناداً الى قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 الفقرات ثالثاً ورابعاً من المادة (25) والمادة (27) من الفصل السادس التي أشير فيهن الى نقل المدراء العامين ومعاونيهم المثبتين والمكلفين خارج ملاك المفوضية واعفاء مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم وتعيين المدراء العامين من خارج ملاك المفوضية الحالية، قامت المفوضية ممثلةً بمجلس المفوضين بوضع آلية لاختيار المناصب والدرجات الوظيفية وقد حرصت على أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية لتحقيق العدالة بين المتنافسين المتقدمين للمنصب وبشكل يضمن اختيار الافضل والاكثر كفاءة".

وأضاف البيان أن "مجلس المفوضين ومن مبدأ الشفافية والمكاشفة يحرص وبشكل مستمر على اطلاع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية على كل مجريات العمل داخل المؤسسة لذا فهو يود بهذ الخصوص أن يشرح الآلية التي تم إعتمادها لشغل المناصب الوظيفية داخل المفوضية".

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ولفت البيان الى أن "تطبيق قانون المفوضية المشار اليه سلفاً اسفر الحاجة الى وظيفة مدير عام وهذه تعتبر من الدرجات الخاصة التي سوف يتم التنافس عليها من خارج ملاكات المفوضية طبقا لاحكام القانون".

وتابع أن "مجلس المفوضين قام بهذا الخصوص بمخاطبة مؤسسات الدولة المستقلة لاختيار الاكفأ من موظفيهم ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة للتقديم لشغل الوظيفة بعد اختبارهم من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض كما واسفر عن الحاجة الى مدراء اقسام ومسؤولي شعب سيتم اختيارهم من داخل ملاكات المفوضية وكما نص عليه القانون".