الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن الهجوم على الشرطة الاتحادية بكركوك

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بيانا بشأن الهجوم على الشرطة الاتحادية بكركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قناص لعصابات داعش الإرهابية اطلق النار على أحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقة منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".
واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد احد المنتسبين على الفور".
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