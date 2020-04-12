صحة كركوك تعلن شفاء مصابة بكورونا في المحافظة

اعلنت دائرة صحة كركوك، الاحد، عن شفاء مصابة بكورونا في المحافظة.

وقال المدير عام الدائرة وكالة الدكتور زياد خلف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المصابات بكورونا في أحد احياء كركوك الشمالية، تماثلت للشفاء وغادرت الحجر الصحي".

واضاف ان "اجمالي الاصابات بالمحافظة هو 29 شفي منها 16 حالة وتوفي اثنان منها ليبقى عدد الاصابات الحالية هي 11".