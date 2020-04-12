بابل تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة بابل، الاحد، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا لاحد الاشخاص في المحافظة بعدما اثبتت نتائج الفحص المختبري للحالة انها موجبة".

واضافت انه "تم نقل الشخص الى الحجر الصحي".



