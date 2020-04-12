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اشتباكات بين قوة من الشرطة ومجموعة ارهابية في كركوك

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افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع اشتباكات بين قوة من الشرطة ومجموعة ارهابية في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة من الشرطة الاتحادية ومجموعة ارهابية ضمن محور ملا عبدالله جنوبي كركوك".

 

واضاف ان "الاشتباكات مستمرة حتى الان وادت الى سقوط قتيل من الاتحادية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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