افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع اشتباكات بين قوة من الشرطة ومجموعة ارهابية في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة من الشرطة الاتحادية ومجموعة ارهابية ضمن محور ملا عبدالله جنوبي كركوك".
واضاف ان "الاشتباكات مستمرة حتى الان وادت الى سقوط قتيل من الاتحادية".
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