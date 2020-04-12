الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابيين' في كركوك اشتركا بجريمة سبايكر

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين في كركوك اشتركا بجريمة سبايكر.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية جسورة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الرابع لواء المشاة ٥٢ وبالتنسيق مع قوة من لواء المشاة ٦١ وبكمين محكم من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة القادسية الثانية بمحافظة كركوك".
وأضاف البيان أن المعتقلين "اشتركا بجريمة سبايكر واستطاعا الهرب من سجن تسفيرات صلاح الدين وقتذاك"، مشيرا الى أنهما "كانا يخططان للقيام بعملية ارهابية في كركوك".
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