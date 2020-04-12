وزير الداخلية التركي يعلن استقالته من منصبه

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه.
وتأتي الاستقالة بحسب "روسيا اليوم"، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
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