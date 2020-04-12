تسجيل هزة ارضية بقوة 3.4 درجة في خانقين

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الهزة تبعد(28 ) كم جنوب شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى وبلغت قوتها 3.4 درجة على مقياس ريختر ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الوزارة إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من وزارة النقل الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".



وتأثر العراق مؤخراً بعدد من الهزات الأرضية خصوصا في الجانب الشرقي منه "على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية"، بحسب وزارة النقل.