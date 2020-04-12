عمليات بغداد تعلن القبض على 21089 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن القبض على 21089 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ نيسان من القاء القبض على ٢١٠٨٩ مخالفا، فيما حجزت ١٢٥٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مشيرة الى أن "عدد الغرامات بلغ ٤٧٩٨٤ غرامة، كما سهلت دخول ١٥٥٧٨ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".
وأكدت قيادة عمليات بغداد على "جميع اهالي العاصمة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وتقدم شكرها للملتزمين بحظر التجول"، مجددة تأكيدها على أن "القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات الحظر".
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