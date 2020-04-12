مصاب بالسرطان يتعافى من كورونا في بغداد

أعلن مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الأحد، تعافي مصاب بالسرطان أجريت له تدخل جراحي قبل أيام في مستشفى الكندي، من إصابته بفايروس كورونا وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفتى المصاب بالسرطان بعمر 15 عاماً والذي أجري له تداخل جراحي بمستشفى الكندي تماثل للشفاء التام من فايروس كورونا بعد رعاية خاصة له من قبل الكوادر الصحية في مستشفيي ابن الخطيب والكندي".



وأضاف، أن "شفاء مريض السرطان يعد إنجازاً كبيراً من قبل الملاكات الصحية كونه حالة خاصة وبحاجة إلى بروتوكول علاجي خاص ورعاية واهتمام خاص ومعقد كونه يعاني من مرض السرطان، وعانت الكوادر الصحية بإتمام عمليته بنجاح لإصابته بالكورونا مع السرطان".



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