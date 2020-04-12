بريطانيا تسجل 737 وفاة جديدة وتصبح خامس دولة بالعالم تتخطى حاجز الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، تسجيل 737 وفاة جديدة في البلاد جراء فايروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في آخر إحصائية نشرتها اليوم الأحد، بارتفاع العدد العام للوفيات المسجلة بكورونا بواقع 737 حالة ليصل إلى 10612، بعد 9875 أمس السبت.
وأصبحت بريطانيا بالتالي الدولة الـ5 في العالم التي تجاوزت حاجز 10 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا، بعد كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
كما ذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة ازدادت بواقع 5306 حالات ووصلت إلى 84297 مقارنة مع 78991 السبت، بحسب "روسيا اليوم".
وأصبحت بريطانيا بالتالي الدولة الـ5 في العالم التي تجاوزت حاجز 10 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا، بعد كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
كما ذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة المتحدة ازدادت بواقع 5306 حالات ووصلت إلى 84297 مقارنة مع 78991 السبت، بحسب "روسيا اليوم".
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