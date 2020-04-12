المالكي يهنئ المسيحيين بـ'عيد القيامة' ويدعو إلى التعاون لتجاوز الأزمة الصحية

هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، المسيحيين بمناسبة "عيد القيامة"، في حين دعا الجميع إلى التعاون من أجل تجاوز الأزمة الصحية المتمثلة بانتشار فايروس كورونا.
وقال المالكي في تغريدة له، "مع حلول عيد القيامة المجيد، نتقدم إلى الأخوة المسيحيين في العراق والعالم بأجمل التهاني والتبريكات، تمنياتنا لإخواننا المسيحيين الأصلاء العيش الكريم في بلدهم العراق ويكونوا مع كل أخوانهم العراقيين يداً واحدة للبناء والاستقرار والحياة الكريمة التي يتساوى فيها الجميع".
وأضاف المالكي في تغريدته، "تزامنت هذه المناسبة مع تفشي وباء كورونا الذي ترك بصمته على كل نواحي الحياة، نهيب بالجميع على التآزر والتعاون من أجل تجاوز الأزمة الصحية وعودة الحياة لطبيعتها".
وأضاف المالكي في تغريدته، "تزامنت هذه المناسبة مع تفشي وباء كورونا الذي ترك بصمته على كل نواحي الحياة، نهيب بالجميع على التآزر والتعاون من أجل تجاوز الأزمة الصحية وعودة الحياة لطبيعتها".
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