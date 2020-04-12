نائبة: الكاظمي لديه نقطة قوة يمتاز بها عن اسلافه

اكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني علا الناشي، الاحد، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم تظهر عليه اي مؤشرات فساد مما يعطيه مقبولية عالية في الشارع العراقي، فيما رأت ان ذلك يعد نقطة ايجابية قوية جداً تحسب له وتجعله يمتاز عن باقي اسلافه الآخرين من رؤساء الوزراء والمكلفين. ​



ودعت الناشي، الكتل السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية الى "تسهيل مهمة المكلف في تشكيل حكومته باسرع وقت ممكن في بظل الظروف الصعبة والحرجة التي تحيط بالبلاد وشعبه"، مطالبة، المنظمات المدنية والفعاليات الجماهرية بـ "مساندة وتشجيع الكاظمي للمضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة للخروج من الازمات التي تعصف في البلاد في ظل جانحة وقالت الناشي في بيان تلقت الخليج 365 نسخه منه، إن "المكلف الحالي مصطفى الكاظمي لم تظهر عليه اي مؤشرات فساد أو ملف فساد واحد مما يعطيه دافع قوي امام الكتل السياسية الوطنية ومقبولية عالية في الشارع العراقي"، مشيرة الى أن "عدم الاشارة اليه لا من قريب او بعيد نقطة ايجابية قوية جداً تحسب له وتجعله يمتاز عن باقي أسلافه الآخرين من رؤساء الوزراء والمكلفين".ودعت الناشي، الكتل السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية الى "تسهيل مهمة المكلف في تشكيل حكومته باسرع وقت ممكن في بظل الظروف الصعبة والحرجة التي تحيط بالبلاد وشعبه"، مطالبة، المنظمات المدنية والفعاليات الجماهرية بـ "مساندة وتشجيع الكاظمي للمضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة للخروج من الازمات التي تعصف في البلاد في ظل جانحة كورونا وانهيار الاقتصاد العالمي". يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الخميس الماضي (9 نيسان 2020) رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار النائب عن محافظة النجف عدنان الزرفي.



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