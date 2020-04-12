بكّين تقرر عودة طلبة المدارس التي أغلقت بسبب كورونا

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 نيسان، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 ايار.

وتشير الاحصائيات والأرقام إلى أن الصين تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت سلطات مقاطعة هوباي، أول بؤرة تفشي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو إصابات.

