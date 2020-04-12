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بكّين تقرر عودة طلبة المدارس التي أغلقت بسبب كورونا

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أعلن المتحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين، اليوم الاحد، أن مدارس العاصمة التي أغلقت بسبب انتشار فيروس ستفتح أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 نيسان، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 ايار.

وتشير الاحصائيات والأرقام إلى أن الصين تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت سلطات مقاطعة هوباي، أول بؤرة تفشي لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو إصابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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