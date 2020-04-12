نجدة بغداد تعلن اعتقال 13 شخصا مخالفا لحظر التجوال

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن القبض على ١٣ شخصا مخالفتهم لضوابط حظر التجوال في العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ١٣ شخصا وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال". وتابعت المديوية، "تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة اصوليآ".

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