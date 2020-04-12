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١٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في البصرة

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اعلنت دائرة صحة البصرة، الاحد، عن تسجيل 15 اصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس المستجد.
وقالت الدائرة في بيان تلقته الخليج 365، إن "الحالات الموجبة الجديدة 15، بينما الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 6، والوفيات الجديدة 1".

واوصحت أن "عددالحالات الموجبة التراكمية 189 (16 وفيات+ 83 شفاء + 90 قيد العلاج )".


وتابعت أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم 102، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 1989".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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