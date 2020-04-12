١٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في البصرة

وقالت الدائرة في بيان تلقته الخليج 365، إن "الحالات الموجبة الجديدة 15، بينما الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 6، والوفيات الجديدة 1".

واوصحت أن "عددالحالات الموجبة التراكمية 189 (16 وفيات+ 83 شفاء + 90 قيد العلاج )".



وتابعت أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم 102، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 1989".