التقاعد تقرر إيصال هويات المتقاعدين الى محل سكناهم

قررت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاحد، إيصال هويات المتقاعدين الى محل سكناهم ببغداد والمحافظات بسبب حظر التجول المفروض ضمن اجراءات الواقية من مرض كورونا

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إنه "نتيجة لظروف البلد واستمرار حظر التجوال بسبب فايروس كورونا فانه تم اطلاق حملة تحت عنوان ( خليك أبيتك _ توصلك هويتك ) وتشكيل فرق جواله من موظفين الهيأة وفروعها في المحافظات وكلاً حسب رقعته الجغرافية لتوزيع الهويات على المتقاعدين المحالين الى التقاعد في محل سكناهم" .



وأضافت الهيئة ان "توزيع الهويات بهذا الشكل سوف لن تتأثر رواتب المتقاعدين بفرض الحظر حيث ستستمر الهيئة بتنظيم الية صرف رواتب المتقاعدين في وقتها المحدد".



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