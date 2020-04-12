الديوانية تعلن خلوها من الاصابات بالفيروس اليوم وتدعو للالتزام بحظر التجول

اعلنت دائرة صحة الديوانية، عدم تسجيلها اية اصابات بفيروس كورونا اليوم الاحد، فيما جددت دعوتها الاهالي الى الالتزام بحظر التجول.
وقالت الدائرة في بيان تلقته الخليج 365، "مازالت الفرق الصحية تتابع الحالة الصحية المشتبة بها والحالات المؤكدة اذ كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي؛ (لاتوجد اصابات جديدة لهذا اليوم 12/4/2020، وتم سحب (7) نماذج لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة بتاريخ 11/4/2020، وايضا تم سحب ( 8) نماذج لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة بتاريخ 12/4/2020".
واوصحت، "عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020 ولحد الان 7، بينما عدد حالات الشفاء 5، والمتوفون 1 (توفي في وقت سابق )، والراقدين 1 وبحالة جيدة".
واوصحت، "عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020 ولحد الان 7، بينما عدد حالات الشفاء 5، والمتوفون 1 (توفي في وقت سابق )، والراقدين 1 وبحالة جيدة".
واكدت مدير عام صحة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي، بحسب البيان، "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين وتدعو جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزلم بحظر التجوال".
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