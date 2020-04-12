وفاة شخص مسن مصاب بفيروس كورونا في كركوك

اعلنت دائرة صحة كركوك ، الاحد، عن وفاة شخص مسن مصاب بفايروس كورونا بالمحافظة. وقال خلف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعلن وفاة شخص مسن مصاب بفايروس كورونا في مركز التدبير الوبائي في منطقة الحي الصناعي". وتعتبر هذه حالة الوفاة الثانية في المحافظة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

يتبع.. يتبع..

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