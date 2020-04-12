النجف خالية اليوم من الفيروس: أجرينا 134 فحصاً مختبرياً

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، صباح الأحد، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 134 فحصاً مختبرياً.
وقالت الدائرة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نعلن للأخوة المواطنين عن عدم تسجيل أية إصابة بفايروس كورونا لهذا اليوم الاحد الموافق 12/4/2020، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء (134) فحصاً مختبرياً".
وأضاف البيان، أن "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف يبقى كما هو ليوم امس السبت، وهي 259 حالة مؤكدة، و139 حالة شفاء، إضافة الى خمس حالات وفاة".
ودعت الدائرة، "المواطنين جميعا لعدم الافراط في التفاؤل، والالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى، وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت، والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض" .
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