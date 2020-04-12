نساء داعش يتحدثن 'بالفيديو': مرض كورونا لن يصيبنا

وفي رد لها على سؤال من المراسلة حول تفشي المرض في دول اسلامية، قالت احدى النساء إن من المسلمين يظلمون الناس والسجناء، زاعمة أن المسلم لن يموت بهذا المرض.

وقالت إحداهن: "كورونا لا يصيب المسلمين، يصيب من ظلموهم، هو جندي من جنود الله!"، مضيفة "نحن نتقي الله ون يصيبنا المرض".

وكانت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال سوريا وشرقها، لجأت لإجراءات احترازية أبرزها إغلاق المعبر الحدودي بينها وبين إقليم كردستان العراق وتعليق الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات.وقال منال محمد، الرئيس المشترك لـ"هيئة الصحة" لدى "الإدارة الذاتية" في تصريح سابق للعربية.نت: "نقوم بتجهيز مراكز مخصصة لرعاية المشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا والتأكد من حالتهم وكذلك نقوم بتجهيز مراكز للحجر الصحي، لكن لغاية الساعة لا توجد إصابات في مناطقنا".

يشار الى أن وباء كورونا حصد حتى الان ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية مساء أمس السبت الساعة 19,00 ت غ.

وشُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة وإقليما منذ بداية الوباء، على الرغم من أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط إلى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.