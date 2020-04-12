وسط التحذيرات التي تطلقها المنظمات الدولية من خطر تفشي فيروس كورونا في المخيمات التي تضم الآلاف من نساء عناصر داعش وعائلاتهم، ظهرت نساء التنظيم في إحدى المقابلات التلفزيونية من أحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية، ليؤكدن أن الوباء لن يصيبهن.
وفي رد لها على سؤال من المراسلة حول تفشي المرض في دول اسلامية، قالت احدى النساء إن من المسلمين يظلمون الناس والسجناء، زاعمة أن المسلم لن يموت بهذا المرض.
خاله شبيج ؟؟ ضاعت هيبة الفايروس🙃#خليك_في_البيت pic.twitter.com/fOlAwn4piw
Advertisements— عراقيه حره 🇮🇶✌️ عبيديه❤️ خليك بالبيت يمعود (@RanaAboodi) April 11, 2020
وقال منال محمد، الرئيس المشترك لـ"هيئة الصحة" لدى "الإدارة الذاتية" في تصريح سابق للعربية.نت: "نقوم بتجهيز مراكز مخصصة لرعاية المشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا والتأكد من حالتهم وكذلك نقوم بتجهيز مراكز للحجر الصحي، لكن لغاية الساعة لا توجد إصابات في مناطقنا".
يشار الى أن وباء كورونا حصد حتى الان ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية مساء أمس السبت الساعة 19,00 ت غ.
وشُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة وإقليما منذ بداية الوباء، على الرغم من أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط إلى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر نساء داعش يتحدثن 'بالفيديو': مرض كورونا لن يصيبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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