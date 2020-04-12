الاردن تنهي حظر التجول والسعودية تمدده حتى اشعار آخر

وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وبحسب موقع عمون الاردني، فقد رصدت الأجهزة الأمنية التزاما كبيرا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.



وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.

وفي السعودية أفادت وكالة الأنباء الرسمية هناك، بأن الملك سلمان، وافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر، في ظل المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

ونقلت "واس": عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 اذار 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما من مساء الاثنين وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر".



وأضافت أنها "إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة".