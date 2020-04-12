الصين تسجل أعلى مستوى للاصابات بالفيروس خلال شهر

وقالت لجنة الصحة الوطنية، الاحد، إن الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض زادت إلى المثلين تقريبا بواقع 63 في 11 أبريل مقابل 34 في اليوم السابق.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من مارس، لمسافرين من الخارج. وحالتان فقط من بين الحالات التسع والتسعين الجديدة منقولتين محليا.



وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة، في حين يبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.