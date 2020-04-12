العدل تنفي اصابة عدد من النزلاء بفايروس كورونا

نفت وزارة العدل، الاحد، ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام المحلية بشأن اصابة عدد من النزلاء بفايروس كورونا في سجن سوسة الاتحادي بمدينية السليمانية.
وأشارت الوزارة، في بيان الى ضرورة توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في الوزارة وعدم تضليل الرأي العام والإلتزام بالمهنية والأمانة الإعلامية في نقل الأخبار.
وأكدت الوزارة : أن وزير العدل فاروق أمين الشواني وجه دائرة الإصلاح العراقية منذ اليوم الاول بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الوباء مع الاستمرار بعمليات التعفير والتعقيم والتشميس وتوزيع الكمامات والقفازات على كافة النزلاء والعاملين داخل الاقسام الصلاحية.
من جهة أخرى تقوم الوزارة بأعداد قوائم النزلاء المشمولين بالعفو الخاص تمهيدا لارسالها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدورها تقوم بأرسالها الى ديوان رئاسة الجمهورية بغية أصدار مراسيم بالعفو الخاص عنهم لإطلاق سراحهم...
وأكدت الوزارة : أن وزير العدل فاروق أمين الشواني وجه دائرة الإصلاح العراقية منذ اليوم الاول بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الوباء مع الاستمرار بعمليات التعفير والتعقيم والتشميس وتوزيع الكمامات والقفازات على كافة النزلاء والعاملين داخل الاقسام الصلاحية.
من جهة أخرى تقوم الوزارة بأعداد قوائم النزلاء المشمولين بالعفو الخاص تمهيدا لارسالها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدورها تقوم بأرسالها الى ديوان رئاسة الجمهورية بغية أصدار مراسيم بالعفو الخاص عنهم لإطلاق سراحهم...
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