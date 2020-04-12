العراق يسجل انخفاضًا بإصابات كورونا وتزايدًا بالشفاء

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سجل العراق اليوم انخفاضا في عدد الاصابات بفيروس كورونا وارتفاعا بحالات الشفاء منه مع وفاة شخصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. فيما فعلت واشنطن أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق لحماية القوات الأميركية في قواعدها هناك.

وأكدت وزارة الصحة العراقية في بيان السبت تابعته ""الخليج 365"" اتباعها اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة. وقالت ان منظمة الصحة العالمية قد حثت على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان.

وأكدت أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا.

فحص عراقي خوفا من الاصابة بفيروس كورونا

وحول الموقف الوبائي اليوم اشارت الوزارة الى انه تم فحص 1731 نموذج في جميع المختبرات المختصة وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة في 24 شباط فبراير الماضي 33889 فحصا. واوضحت ان عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم 39 اصابة بعد ان كانت أمس 47 وتسجيل حالتي وفاة في بغداد والسليمانية وتسجيل 51 حالة شفاء.

واضافت الوزارة انه بالمجموع فأن الإصابات بالفيروس في عموم العراق بلغت 1318 والوفيات 72 وتسجيل 601 حالة شفاء.

وعلى الصعيد نفسه فقد أعلنت رئاسة الوزراء اليوم إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء وباء كورونا وحظر التجوال.

واشارت الى ان المنحة المالية مخصصة للأسر التي تمر بظروف مادية صعبة بسبب انتشار الوباء وحظر التجوال وتأثر فرص العمل ولا تشمل الفئات التي تستلم رواتب او اي دخل آخر من الحكومة كما لا تشمل الميسورين .

واشنطن تُفعل انظمتها باتريوت في العراق

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كشفت صحيفة واشنطن بوست الاميركية السبت عن تفعيل واشنطن أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق لحماية القوات الأميركية في القواعد التي تعرضت لهجمات سابقا أودت بحياة جنود من قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر مطلع العام الحالي أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق لنشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت بعد الضربة الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية التي تتمركز فيها القوات الأميركية.

ولدى الولايات المتحدة أكثر من 6000 جندي في العراق لتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية في قتالها ضد الجماعات الارهابية مثل تنظيم داعش، وتوفير الحماية لتلك القوات. وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.

وقال مسؤول أميركي إن بطاريتين وصلتا إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة حرير في أربيل كبرى مدن إقليم كوردستان العراق .. مضيفا أن بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

واشارت الى ان هناك أنظمة أخرى من المقرر أن يتم نشرها لاحقاً في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين الغربية وقاعدة التاجي شمالي بغداد.

ويتزامن تفعيل منظومة باتريوت مع اتفاق عراقي أمريكي على عقد مفاوضات رسمية يومي 10 و11 من حزيران يونيو المقبل لبحث الوجود العسكري الأميركي ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الصحيفة انه يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية ماضية في استراتيجيتها لتطويق ميليشيات إيران في العراق ووضع حدّ لهجماتها على منشآت عسكرية ودبلوماسية تابعة لها بمسارعتها إلى تفعيل منظومة باتريوت المعروفة بإمكانياتها الكبيرة في شل القدرات العسكرية للميليشيات في العراق.

ويأتي هذا التطور في ظل تنفيذ قوات التحالف منذ أسابيع عمليات إخلاء لعدد من قواعدها في العراق وإعادة التمركز بأقل عدد من القوات لتأمين حمايتها من هجمات محتملة من مليشيات عراقية حليفة لإيران على خلفية انتشار فايروس كورونا بحسب مسؤولين أميركيين.

وانسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حتى الآن من 6 قواعد ومواقع عسكرية في محافظة الأنبار(غرب) ونينوى وكركوك (شمال) وبغداد (وسط).

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