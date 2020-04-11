حكومة كردستان تصدر بياناً بشأن تقارير تحدثت عن تسلم الاسايش شخصاً لإيران

أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق، السبت، بياناً بشأن تقارير تحدثت عن تسلمي الاسايش شخصاً الى السلطات الإيرانية، مؤكدة عدم علمها بهذا الموضوع. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تداولت وسائل إعلام عدة، تقارير أفادت بأن قوات الآسايش سلمت السلطات الإيرانية مواطناً ينحدر من مدينة سقز اسمه مصطفى سليمي، حيث كان قد لجأ قبل فترة إلى إقليم كردستان عبر حدود منطقة بينجوين".



وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان لا علم لها بهذا الأمر، وإن كان ما حدث صحيحاً فإن ذلك قد حصل دون علم الحكومة واطلاعها"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء امر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الموضوع".

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