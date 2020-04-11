تسجيل 5138 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة في تركيا اليوم السبت، عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1101، إثر وفاة 95 شخصا أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة. وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إلى أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 2965 شخصا، مع شفاء 542 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأضاف قوجة أنه تم فحص ما مجموعه 33170 شخصا. وأضاف قوجة أنه تم فحص ما مجموعه 33170 شخصا.

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