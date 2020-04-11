برشلونة يحاول مجددًا ضم لاعب وسط يوفنتوس

بيرنارديسكي يعد هدفًا لعديد الأندية، أبرزها برشلونة خارج إيطاليا، الذي حاول في الصيف والشتاء الماضيين، ضم صاحب الـ26 عامًا.

وحسبما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "برشلونة مستعد للقيام بمحاولة أخرى للتعاقد مع بيرنارديسكي، حيث إنه مقنع بالنسبة للمدرب كيكي سيتين".



وأضافت أن "كيكي يرى أن بيرنارديسكي يمكنه القيام بأدوار متنوعة في وسط الملعب، كجزء من الهجوم، أو لاعب وسط يميل على الأطراف".

وتابعت "يرى كيكي أن ماوريسيو ساري لم يستغل إمكانات اللاعب الإيطالي، وكان يشركه في مكان مختلف عن الذي تألق فيه مع فيورنتينا".

بيرنارديسكي لعب مع يوفنتوس هذا الموسم 24 مباراة بجميع المنافسات، وسجل هدفًا واحدًا فقط وصنع مثله.

