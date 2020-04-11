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برشلونة يحاول مجددًا ضم لاعب وسط يوفنتوس

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2020-04-11 | 19:19

برشلونة يحاول مجددًا ضم لاعب وسط يوفنتوس

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن سيسعى مجددًا لضم لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، فيدريكو بيرنارديسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
بيرنارديسكي يعد هدفًا لعديد الأندية، أبرزها برشلونة خارج إيطاليا، الذي حاول في الصيف والشتاء الماضيين، ضم صاحب الـ26 عامًا.

وحسبما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "برشلونة مستعد للقيام بمحاولة أخرى للتعاقد مع بيرنارديسكي، حيث إنه مقنع بالنسبة للمدرب كيكي سيتين".


وأضافت أن "كيكي يرى أن بيرنارديسكي يمكنه القيام بأدوار متنوعة في وسط الملعب، كجزء من الهجوم، أو لاعب وسط يميل على الأطراف".

وتابعت "يرى كيكي أن ماوريسيو ساري لم يستغل إمكانات اللاعب الإيطالي، وكان يشركه في مكان مختلف عن الذي تألق فيه مع فيورنتينا".

بيرنارديسكي لعب مع يوفنتوس هذا الموسم 24 مباراة بجميع المنافسات، وسجل هدفًا واحدًا فقط وصنع مثله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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