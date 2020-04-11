زيدان يطالب ريال مدريد بتجديد عقد احد اعمدة 'الملكي'

2020-04-11 | 19:17
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فالفيردي تألق هذا الموسم تحت قيادة زيدان وشكّل ثنائية رائعة مع البرازيلي كاسيميرو، وساهم في تتويج النادي الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب الغريم أتلتيكو مدريد.
وأوضحت الشبكة، انّ "زيدان طلب من النادي التفاوض مع فالفيردي، من أجل الابقاء لمدة أطول، وبالتأكيد الحصول على راتب أعلى".
وأشارت إلى أنّ "فالفيردي صاحب الـ"21" عامًا، سيوقع على عقدًا يبقيه في سانتياجو برنابيو، حتى صيف عام 2025، وسيحصل على راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو".
فالفيردي يُعد من الركائز الأساسية في ريال مدريد، حيث شارك في 32 مُباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم، ورغم كونه لاعب ارتكاز إلا أنه أحرز هدفين وصنع 4.
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