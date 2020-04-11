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زيدان يطالب ريال مدريد بتجديد عقد احد اعمدة 'الملكي'

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2020-04-11 | 19:17

زيدان يطالب ريال مدريد بتجديد عقد احد اعمدة

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تواصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ، مع إدارة ناديه حيث توجه بطلب تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول.
وبحسب شبكة "سبورتس مول" العالمية، نقلًا عن وسائل إعلام إسبانية، فإن زيدان طلب من إدارة المرينجي تجديد عقد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط الفريق.

فالفيردي تألق هذا الموسم تحت قيادة زيدان وشكّل ثنائية رائعة مع البرازيلي كاسيميرو، وساهم في تتويج النادي الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب الغريم أتلتيكو مدريد.


وأوضحت الشبكة، انّ "زيدان طلب من النادي التفاوض مع فالفيردي، من أجل الابقاء لمدة أطول، وبالتأكيد الحصول على راتب أعلى".

وأشارت إلى أنّ "فالفيردي صاحب الـ"21" عامًا، سيوقع على عقدًا يبقيه في سانتياجو برنابيو، حتى صيف عام 2025، وسيحصل على راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو".

فالفيردي يُعد من الركائز الأساسية في ريال مدريد، حيث شارك في 32 مُباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم، ورغم كونه لاعب ارتكاز إلا أنه أحرز هدفين وصنع 4.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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