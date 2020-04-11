رسمياً.. كاف يؤجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوداد وأيضًا الزمالك أمام الرجاء المغربي، في نصف النهائي، على أن تقام مباراة الذهاب خلال الفترة ما بين 1 إلى 3 ايارر والإياب أحد أيام 8 و10 و11 من الشهر ذاته.

كما كان من المفترض أن يلعب بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني في بطولة الكونفدرالية.



وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه "لم يحدد الموعد الجديد للمباريات وسيتم الإعلان عن الجدول في وقت لاحق".

وأشار كاف في بيان رسمي صدر اليوم إلى أنه "يراقب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وضع فيروس كورونا وتأثيره على القارة".

