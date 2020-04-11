2020-04-11 | 19:13
10 مشاهدة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رسميًا اليوم السبت، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية لأجل غير مسمى.
وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوداد وأيضًا الزمالك أمام الرجاء المغربي، في نصف النهائي، على أن تقام مباراة الذهاب خلال الفترة ما بين 1 إلى 3 ايارر والإياب أحد أيام 8 و10 و11 من الشهر ذاته.
كما كان من المفترض أن يلعب بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني في بطولة الكونفدرالية.
وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه "لم يحدد الموعد الجديد للمباريات وسيتم الإعلان عن الجدول في وقت لاحق".
وأشار كاف في بيان رسمي صدر اليوم إلى أنه "يراقب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وضع فيروس كورونا وتأثيره على القارة".
كما كان من المفترض أن يلعب بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني في بطولة الكونفدرالية.
وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه "لم يحدد الموعد الجديد للمباريات وسيتم الإعلان عن الجدول في وقت لاحق".
وأشار كاف في بيان رسمي صدر اليوم إلى أنه "يراقب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وضع فيروس كورونا وتأثيره على القارة".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. كاف يؤجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.