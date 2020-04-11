جريمة اغتصاب وقتل طفلة تهز المكسيك

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وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، يلجأ الجميع إلى منازلهم بحثًا عن الأمان من الوباء، ولكن للأسف أدت إجراءات الإغلاق إلى ظهور موجة جديدة من الجرائم المرتبطة بكورونا.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، عُثر على جثة آنا باولا في غرفة نوم بمنزلها في مدينة نوجاليس الشمالية الغربية في المكسيك، وكانت قد تعرضت للاغتصاب الوحشي والقتل، بينما كانت والدتها تشتري الطعام لها في المدينة التي باتت مغلقة بالكامل، باستثناء محال البقالة والصيدليات.
وقال متحدث باسم الشرطة: ”تم العثور على الضحية في إحدى غرف النوم وعلامات العنف على وجهها، ويبدو أنها تعرضت للضرب“.
وكشفت التحقيقات أن الجاني اقتحم المنزل بعد فترة وجيزة من مغادرة الأم واغتصب الطفلة وقتلها، ولكنه لم يسرق أي شيء من المنزل، ولا يزال التحقيق في الجريمة مستمراً، ولكن لا توجد حتى الآن تقارير عن اعتقال أي شخص.
وقالت والدة آنا على مواقع التواصل الاجتماعي:“لا توجد كلمات تشرح مشاعري، فلم يكن هناك من يستجيب لصراخها أو طلبها للمساعدة أثناء الإغلاق، ومع ذلك أنا شاكرة لأن فتاتي عاشت ولمعت على الأرض لمدة 13 عامًا، ومن اليوم، ستشرق في السماء وترقص إلى الأبد“.
وأثارت الجريمة الشنيعة غضبًا عامًا ودعوات تطالب بتطبيق العدالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر هاشتاج #JusticiaParaAnaPaola (# (العدالة لآنا بولا).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.