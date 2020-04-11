صالح: الانبار تنهض من رماد حربها على داعش وتلتزم النظام الشديد ضد كورونا

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أن محافظة الانبار تنهض من رماد حربها من تنظيم "داعش"، فيما أشار إلى ان المحافظة ملتزمة بالنظام الشديد ضد كورونا.
وقال صالح في بيان أطلعت عليه الخليج 365، :"إحلّ في الانبار بين أهلي وأخوتي، ضيفاً على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبيناً ان "تجربة هذه المحافظة الكريمة جديرة بالاحتفاء".
وأضاف أن "الانبار تنهض من رماد حربها على داعش، واليوم تلتزم النظام الشديد ضد جائحة كورونا، في أسلوب يرمز بشكل واضح للمواطن الواعي".
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