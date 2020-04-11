وصول رئيس الجمهورية الى الفلوجة

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، الى مدينة الفلوجة بالانبار. وقال مراسل الخليج 365 بالمحافظة، إن رئيس الجمهورية وصل الى مدينة الفلوجة وسيلتقي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. واضاف، أن الزيارة غير رسمية وهدفها الاطلاع على واقع المحافظة الامني والخدمي للمحافظة والقضاء.

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