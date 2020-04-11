اصابة ضابط برتبة عقيد ومنتسب بانفجار عبوة في كركوك

افاد مصدر امني، السبت، باصابة ضابط برتبة عقيد ومنتسب بانفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلتهما في كركوك. وقال المصدر في حديث لـ السوم ية نيوز، إن "عبوة ناسفة من نوع لاصقة انفجرت، اليوم، على عجلة كان بداخلها ضابط برتبة عقيد ومنتسب في شوون سيطرات كركوك".

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