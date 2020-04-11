- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، السبت، انها مستمرة بتعفير المناطق السكنية في العاصمة بغداد، ضمن مساعيها في دعم الجهود الرامية لكبح جماع فيروس كورونا المستجد.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحملة تستمر بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وشركتي ايرثلنك وسكوب سكاي، حيث شملت سبع مناطق سكنية في العاصمة، فضلا عن عدد من الاسواق والمحلات التجارية".
واضافت ان "موظفي الهيئة وعناصر الحشد الشعبي قاموا بتعقيم وتعفير مناطق حي النصر، والحسينية، والباوية، و الساعدة، والعماري، وخان بني سعد، وشاعورة، وهي مناطق شعبية ذات كثافة سكانية عالية".
يذكر ان هيئة الاعلام والاتصالات ومنذ شهر شباط الماضي، سخرت امكانياتها في مجالي الاعلام والاتصالات لتوعية الناس وتثقيفهم بالخطر الذي يحمله وباء كورونا وطرق انتشاره وسبل مكافحته، كما نفذت عدد من عمليات التعفير للاحياء والمناطق السكنية لدعم المؤسسات الحكومية في الحد من انتشار الفيروس وتقييد حركة انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام والاتصالات تطلق حملة لتعفير سبع مناطق في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.