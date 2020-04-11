بالصور.. ساحة الفردوس بعد التأهيل

تنشر الخليج 365 صوراً تظهر "ساحة الفردوس" وسط العاصمة بغداد، بعد انتهاء عملية التأهيل التي شهدتها، حيث من المقرر إعادة افتتاح الساحة، بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا Advertisements

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