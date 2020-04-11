ايران تعان ارتفاع وفيات 'كورونا' إلى 4357 والإصابات تتخطى 70 ألفا

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1837 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 70 ألفا و29 حالة لغاية الآن بينهم 3987 في وضع حرج"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".وأضاف جهانبور، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 الفا و947 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 125 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4357 شخصا.

وكانت إيران أعلنت أمس الجمعه، عن تعافي أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وعددهم يبلغ حوالي 35464 شخصا".

فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مشروع التباعد الاجتماعي الذكي سيطبق بالتدريج بإشراف وزارة الصحة. وقال في اجتماع مع رؤساء اللجان المتخصصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا: "إن الخبراء والأطباء الإيرانيين استطاعوا أن يتعرفوا إلى حد كبير على سلوك فيروس كورونا وطرق مكافحته من خلال تبادل الخبرا