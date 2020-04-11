بالفيديو اساتذة وطلبة الكلية التقنية في جامعة سامراء يبتكرون جهاز تعقيم

اساتذة وطلبة الكلية التقنية في جامعة سامراء يبتكرون جهاز تعقيم ابتكر اساتذة وطلبة الكلية التقنية في جامعة سامراء جهازا للتعقيم خاص بمكافحة فيروس كورونا، فيما قدموه هدية الى مستشفى سامراء العام.

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