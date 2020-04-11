أوبك وروسيا تسعيان لخفض انتاج للنفط والأخيرة تؤكد بان الاتفاق تم

سعت أكبر الدول المنتجة للنفط في محادثات مجموعة العشرين التي عقدت أمس الجمعة، إلى تخفيضات نفطية كبيرة من أجل رفع أسعار النفط التي انهارت بسبب فايروس كورونا مع تحمل روسيا والسعودية نصيب الأسد، فيما اكدت روسيا أن الاتفاق تم بالفعل.
وبعد حزيران 2020 وحتى كانون الأول 2020 سيتم تقليص التخفيضات من 10 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً، ثم إلى 6 ملايين اعتباراً من كانون الثاني 2021 إلى نيسان 2022.
ويتضمن اتفاق "أوبك+"، المشروط بانضمام المكسيك، حجب عشرة ملايين برميل يومياً، وتقول مصادر في "أوبك+" إن خمسة ملايين برميل يوميا إضافية ينبغي أن تأتي من خفض إنتاج الولايات المتحدة وآخرين.
وأشارت النرويج وكندا، وكلاهما خارج "أوبك+"، إلى أنهما قد تخفضان الإنتاج في حالة تنفيذ اتفاق، فيما أعلنت روسيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الرئيس بوتين قد رحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجال النفط"، مؤكدا ان "الاتفاق قد تم بالفعل".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي يقيم بنظرة إيجابية الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن النفط، مرحبا بانضمام المكسيك إلى الوثيقة الختامية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على أسواق النفط.
وتسببت إجراءات كبح انتشار فايروس كورونا في نضوب الطلب على الوقود للطائرات والسيارات، مما يضغط على ميزانيات الدول المنتجة للنفط ويعصف بصناعة النفط الصخري الأميركية الأكثر تأثرا بانخفاض الأسعار بسبب تكاليفها الأعلى.
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