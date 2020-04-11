الرافدين: بعض الدوائر لم تفعل الماستر كارد وما تزال تتسلم رواتبها يدوياً

كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن بعض دوائر الدولة لم تقم بتفعيل بطاقة "الماستر كارد" التي تسلمتها من المصرف بعد ان وطنت رواتب موظفيها على المصرف، وما تزال تتسلم الرواتب يدوياً.



ودعا المصرف، "الدوائر المعنية بذلك إلى الإسراع في مخاطبة الإدارة العامة للمصرف بضرورة تفعيل تلك البطاقات حتى يتم صرف الراتب الشهري الكترونيا لهم أسوة بأقرانهم من الدوائر الأخرى خصوصاً في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حالياً جراء فايروس وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض الدوائر تسلمت بطاقة الماستر كارد بعد أن استكمل المصرف معها كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التوطين، لكنها احتفظت بهذه البطاقة الالكترونية ولم تشرع بتفعيلها وفضلت الإبقاء على الآلية القديمة في استلام الراتب الشهري يدوياً".ودعا المصرف، "الدوائر المعنية بذلك إلى الإسراع في مخاطبة الإدارة العامة للمصرف بضرورة تفعيل تلك البطاقات حتى يتم صرف الراتب الشهري الكترونيا لهم أسوة بأقرانهم من الدوائر الأخرى خصوصاً في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حالياً جراء فايروس كورونا وضرورة مغادرة التعامل اليدوي والتوجه نحو النقد الإلكتروني".

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