رسمياً.. كورونا يلغي 'كلاسيكو' الصيف

وجاء في بيان أصدره القائمون على تنظيم البطولة: "صحة اللاعبين والمديرين الفنيين والجماهير وجميع من له صلة بتلك البطولة هي الأكثر أهمية، عدم وضوح الرؤية بشأن مدة العزل الصحي ورفع القيود المفروضة والجدول الدولي لكرة القدم، مع إمكانية خوض مباريات الدوريات المختلفة في أغسطس، يعني أن إقامة كأس الأبطال الدولية غير ممكن".واختتم البيان: "نأمل أن نعود لجلب أفضل الأندية وإقامة أفضل المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا من جديد عام 2021"، وفقاً لـ"سبوتنك".

وكان من المتوقع إقامة لقاء كلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية الصيف المقبل على غرار ما حدث في صيف عام 2017.