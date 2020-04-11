رسمياً.. كورونا يلغي 'كلاسيكو' الصيف

2020-04-11 | 08:09
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أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية، بسبب فايروس كورونا، الأمر الذي أدى لإلغاء لقاء "الكلاسيكو" المنتظر بين عملاقي الكرة الإسبانية.
وجاء في بيان أصدره القائمون على تنظيم البطولة: "صحة اللاعبين والمديرين الفنيين والجماهير وجميع من له صلة بتلك البطولة هي الأكثر أهمية، عدم وضوح الرؤية بشأن مدة العزل الصحي ورفع القيود المفروضة والجدول الدولي لكرة القدم، مع إمكانية خوض مباريات الدوريات المختلفة في أغسطس، يعني أن إقامة كأس الأبطال الدولية غير ممكن".
واختتم البيان: "نأمل أن نعود لجلب أفضل الأندية وإقامة أفضل المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا من جديد عام 2021"، وفقاً لـ"سبوتنك".
واختتم البيان: "نأمل أن نعود لجلب أفضل الأندية وإقامة أفضل المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا من جديد عام 2021"، وفقاً لـ"سبوتنك".
وكان من المتوقع إقامة لقاء كلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية الصيف المقبل على غرار ما حدث في صيف عام 2017.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.