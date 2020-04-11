واشنطن تفعل الـ'باتريوت' في العراق

اعلنت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية، السبت، ان الولايات المتحدة فعلت انظمة باتريوت الدفاعية في العراق.

وقالت في خبر نشته الصحيفة وتابعته الخليج 365، انه "تم تفعيل أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق لحماية القوات الأميركية بالقواعد التي تعرضت لهجمات".

فيما أكد مسؤولون في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه تم "نشر أنظمة باتريوت الصاروخية ومنظومتين أخريين للصواريخ قصيرة المدى في قاعدة عين الأسد، التي تعرضت لقصف صاروخي في كانون الثاني الماضي، وكذلك في القاعدة العسكرية بأربيل".

Advertisements

وكشف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن "الولايات المتحدة كانت تعمل على نقل الصواريخ إلى العراق خلال الأشهر الأخيرة لتوفير الحماية للقوات الموجودة في قواعدها هناك".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران وجماعات مسلحة بشن هجمات صاروخية على قواتها في العراق.